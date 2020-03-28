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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как с пользой провести время дома на нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля. Об этом она сказала в видеообращении, размещенном на странице в Facebook.

По ее словам, этот период — отличная возможность для тех, кто не работает, они смогут решить задачи, на которые раньше не было времени.

«Дом, дача, квартира. Прекрасная возможность провести это время с пользой», — отметила Захарова.

При этом дипломат отметила, что будь у нее такая возможность, она бы выспалась, перечитала бы книги, которые «мечтает почитать», посмотрела бы фильмы, пошила, приготовила бы «что-нибудь экзотическое или вкусное из выпечки — может быть, сделала бы эклеры».

«Проведите это время с пользой. Сделайте так, чтобы найти радость от непростого момента, в котором находится сейчас весь мир», — призвала Захарова.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом нового типа.

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