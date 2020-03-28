Челябинские пограничники пресекли вывоз около 11 тонн дезинфицирующих средств в Казахстан
close
Пограничники в Челябинской области пресекли незаконный вывоз из России в Казахстан около 11 тонн дезинфицирующего средства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по региону.
По данным пресс-службы, партию дезинфицирующего средства перевозили в полимерных емкостях объемом 500 и 5000 мл.
В настоящее время вся продукция передана в Троицкий таможенный пост для проверки.