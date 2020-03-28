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Специальный поезд №906/905, следующий по маршруту Киев — Москва — Киев для вывоза россиян с Украины и граждан Украины из России, прибыл на Киевский вокзал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Обратный поезд отправится сегодня в 19.35 и прибудет в Киев 29 марта в 07.32.

Из-за коронавирусной инфекции железнодорожное сообщение между странами было приостановлено в двухстороннем порядке. Однако министерства иностранных дел договорились о доставке граждан на родину.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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