Врачам старше 65 лет сохранят льготный проезд в Москве

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Москва сохранит льготный проезд на общественном транспорте для врачей старше 65 лет. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице.

«Для работников системы здравоохранения старше 65 лет сохраняется действие социальной карты москвича для бесплатного проезда в общественном транспорте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что база врачей уже передана в ГУП столицы «Московский социальный регистр», который отвечает за оформление соцкарт.

25 марта мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение, согласно которому бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и людей с хроническими болезнями приостанавливается из-за распространения коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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