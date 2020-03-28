Более 320 человек лечатся в больнице в Коммунарке

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За минувшие сутки в больницу в Коммунарке поступило 27 человек, всего на лечении находятся 326 пациентов, в том числе с диагнозом коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного врача Дениса Проценко.

По его словам, у 154 из 326 пациентов диагностирована пневмония, у 97 — COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 12 человек, трое из низ — на искусственной вентиляции легких.

«За сутки поступило 27, выписано 70», — уточнил Проценко.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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