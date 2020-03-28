Трамп заявил о готовности США выделить аппараты ИВЛ другим странам
Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности выделить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) другим странам. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что это будет выполнено через избыточное производство соответствующих аппаратов.
«Мы сделаем очень много аппаратов ИВЛ и обеспечим свои нужды, но мы также поможем другим странам», — уточнил Трамп.
По его мнению, острее всего в аппаратах ИВЛ нуждаются Италия, Испания, Германия, а также Британия.
Глава Белого дома добавил, что во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, у которого подтвердился коронавируса, поинтересовался здоровьем политика, на что Джонсон заявил, что страна нуждается в аппаратах ИВЛ.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.