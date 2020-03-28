Жертв коронавируса похоронят в братской могиле в Эквадоре

Погибших в результате заболевания новым типом коронавируса COVID19 в крупнейшем городе Эквадора Гуаякиль похоронят в братской могиле. Об этом сообщает телеканал Ecuavisa.

Глава одного из департаментов мэрии Густаво Суньига отметил, что в городе зафиксировано самое большое число инфицированных в стране: там живет 70% заболевших коронавирусом.

Суньига уточнил, что могила будет рассчитана на 300 человек, площадка будет выбрана в черте города.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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