Жертв коронавируса похоронят в братской могиле в Эквадоре
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Погибших в результате заболевания новым типом коронавируса COVID19 в крупнейшем городе Эквадора Гуаякиль похоронят в братской могиле. Об этом сообщает телеканал Ecuavisa.
Глава одного из департаментов мэрии Густаво Суньига отметил, что в городе зафиксировано самое большое число инфицированных в стране: там живет 70% заболевших коронавирусом.
Суньига уточнил, что могила будет рассчитана на 300 человек, площадка будет выбрана в черте города.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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