Ирландия ужесточит карантинные меры

<img src="//img.gazeta.ru/files3/561/13021561/RIAN_6201038.HR-pic905-895x505-91674.jpg">

Власти Ирландии приняли решение об ужесточении карантинных мер из-за пандемии нового типа коронавируса COVID19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Премьер-министр Лео Варадкар отметил, что все жители должны оставаться дома после полуночи, отходить от дома более чем на два километра запрещено.

Он также подчеркнул, что исключительными могут стать чрезвычайные семейные ситуации, поход за продуктами или к врачу.

Кроме того, общественным транспортом смогут пользоваться те, чья работа «крайне необходима и не может быть сделана из дома».

«Вирус уже может быть в вашем доме, так что пожалуйста, не передавайте его больше никому», — подчеркнул Варадкар.

По его словам, такой режим продлится в стране по меньшей мере до 12 апреля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин попросил москвичей не выходить на улицу

— До семи лет колонии: как будут карать за побег из карантина