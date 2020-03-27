Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 40 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».
По сведениям на 23.47 мск, во Внуково задержано два рейса и отменено — 11.
В свою очередь, в Домодедово задержано три рейса и отменено — 21.
В Шереметьево задержано два рейса.
Данные о задержках в Жуковском не представлены.
Причины отмены рейсов и задержек в настоящее время неизвестны.
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