Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

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В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 40 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».

По сведениям на 23.47 мск, во Внуково задержано два рейса и отменено — 11.

В свою очередь, в Домодедово задержано три рейса и отменено — 21.

В Шереметьево задержано два рейса.

Данные о задержках в Жуковском не представлены.

Причины отмены рейсов и задержек в настоящее время неизвестны.

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