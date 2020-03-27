Митрополит Варсонофий рассказал о противоядии от коронавируса

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Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий заявил, что противоядие от вируса — это жизнь по заповедям Божьим, передает РИА «Новости».

По его словам, человечество постоянно преследуют беды: войны, голод, землетрясения и болезни. Это, вероятно, происходит, когда люди уходят с истинного пути — жизни по закону Божию. Однако все беды заканчиваются, когда человек начинает жить по заповедям. Варсонофий полагает, что коронавирусу может противостоять не только «земное средство».

«Мы, верующие, должны не только на земле искать средство, но и на небе», — сказал митрополит.

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