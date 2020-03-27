В Греции число заразившихся коронавирусом приближается к тысяче
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В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 966, сообщает портал Worldometers, ведущий статистику распространения COVID-19.
Сообщается, что всего в Греции скончались 28 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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