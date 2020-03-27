Из Киева в Москву отправился поезд с более чем 700 россиянами

<img src="//img.gazeta.ru/files3/587/12485587/Depositphotos_93017444_l-2015-pic905-895x505-70029.jpg">

Из Киева в Москву отправился поезд с около 700 гражданами России, которые находились на Украине, сообщает «Страна.ua».

Из-за коронавирусной инфекции железнодорожное сообщение между странами было приостановлено в двухстороннем порядке. Однако министерства иностранных дел договорились о доставке граждан на родину.

«Россиян на вокзал привозили из разных регионов Украины: Одессы, Львова, Сум и других городов», — уточняет издание.

Планируется, что 28 марта поезд с украинцами отправится из Москвы и прибудет в Киев 29 марта.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 196

— Maruv не может попасть на Украину из России

— Зеленский объявил о закрытии границ Украины даже для желающих вернуться граждан страны