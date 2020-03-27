Из Киева в Москву отправился поезд с более чем 700 россиянами
close
Из Киева в Москву отправился поезд с около 700 гражданами России, которые находились на Украине, сообщает «Страна.ua».
Из-за коронавирусной инфекции железнодорожное сообщение между странами было приостановлено в двухстороннем порядке. Однако министерства иностранных дел договорились о доставке граждан на родину.
«Россиян на вокзал привозили из разных регионов Украины: Одессы, Львова, Сум и других городов», — уточняет издание.
Планируется, что 28 марта поезд с украинцами отправится из Москвы и прибудет в Киев 29 марта.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 196
— Maruv не может попасть на Украину из России
— Зеленский объявил о закрытии границ Украины даже для желающих вернуться граждан страны