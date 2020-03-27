Собянин попросил москвичей не выходить на улицу

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Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей провести следующую неделю дома или на даче, следует из сообщения с сайта главы города.

Собянин напомнил, что москвичи должны понимать важность принятой меры для борьбы с коронавирусом и не рассматривать нерабочую неделю как внеочередной праздник.

«Все девять дней надо просидеть дома — в квартире или на даче», — говорится в сообщении.

Глава города уточнил, что выходить на улицу можно только при необходимости, а общаться стоит только с домочадцами.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля, чтобы люди меньше посещали общественные места.

В России коронавирусом заразились 1036 человек.