В Турции за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на две тысячи
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В Турции за сутки врачи подтвердили 2069 случаев заражения коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджа.
Таким образом, всего в стране заразились 5698, скончались 92 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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