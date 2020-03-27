В Италии за сутки от коронавируса скончалась почти тысяча человек

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В Италии за сутки скончалось рекордное количество человек — 969 пациентов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Всего в Италии заразились 66 414, скончались 9134, выздоровели 10 950 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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