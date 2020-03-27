В Финляндии число заразившихся коронавирусом превысило тысячу

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В Финляндии 1025 человек заразились коронавирусом, пишет институт здравоохранения и социального развития страны.

По информации института, 108 человек госпитализированы, 32 из них находятся в тяжелом состоянии. Также сообщалось о семи летальных случаях.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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