Москвичей предупредили о вероятном загрязнении воздуха из-за антициклона

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В выходные дни, 28 и 29 марта, в Москве ожидается антициклон и повышение уровня загрязнения воздуха. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заявление замглавы столицы Петра Бирюкова.

По словам чиновника, в настоящее время Москва уже находится под влиянием антициклона и в ближайшие дни оно только усилится. По его данным, антициклон, вероятно, может привести к загрязнению воздуха в городе.

Бирюков утверждает, что погода на выходных будет без осадков, теплая и практически безветренная. Такие условия могут повлиять на естественное очищение воздуха в городе.

Он посоветовал москвичам и гостям столицы провести выходные дни дома.

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