Салоны связи и зоомагазины не закроют в Москве в нерабочую неделю
Мэр столицы Сергей Собянин объявил, что зоомагазины и салоны связи продолжат работать в выходную неделю, о которой объявил ранее президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Он рассказал, что по просьбе граждан и представителей бизнеса салонам связи разрешили работать в период нерабочей недели, то есть с 28 марта по 5 апреля. Кроме того, товары для животных, а также сжиженный газ были добавлены в перечень товаров первой необходимости, поэтому москвичи смогут покупать их без ограничений.
В России коронавирусом уже заразились более тысячи человек, при этом вылечиться смогли 45, трое погибли.
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