Глава минздрава Британии заразился коронавирусом

Глава министерства здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Twitter объявил, что заразился коронавирусом.

По словам Хэнхока, тест был сделан по рекомендациям врачей. Политик добавил, что симптомы незначительны, поэтому он работает из дома в самоизоляции.

В Великобритании коронавирусом заразились почти 12 тысяч, скончались 578 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.



I've tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I'm working from home & self-isolating.



Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij