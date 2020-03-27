В Госдуме допустили перенос выпускных из-за пандемии коронавируса

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Выпускные вечера могут перенести вслед за государственными экзаменами из-за распространения коронавируса. Об этом «Газете.Ru» сообщила зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

«Сегодня мы не можем быть уверены в том, что учебный год завершится в привычные нам сроки — до начала июня. Возможно, что и период выдачи аттестатов в этой связи будет перенесен», — сказала депутат.

Она добавила, что отметить выпускной возможно даже в условиях карантина.

«Кто-то поздравляет близких в специально написанной онлайн-игре, кто-то — издалека с помощью самодельных плакатов, кто-то устраивает дистанционную, а кто-то — квест-вечеринку, в которой все участники вовлечены в поэтапное выполнение заданий и не собираются в одном месте одновременно. Event-агентства даже стали предлагать варианты проведения «распределенных» корпоративов», — заключила она.

Ранее Минпросвещения приняло решение перенести основной срок сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с конца мая на 8 июня.

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