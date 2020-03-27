В Москве на следующей неделе резко похолодает
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На следующей неделе в Москве ожидаются метель, гололедица и минусовые температуры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Отмечается, что погода начнет ухудшаться в ночь на понедельник, 30 марта. Возможны осадки в виде снега и ветер со скоростью до 18 м/с. Температура воздуха опустится до 0°C.
В ночь на вторник, 31 марта, в столице ожидается -3...-8°C, днем — 0...+3°C. В первой половине дня пойдет снег.
В среду, 1 апреля, днем температура поднимется до +5°C.
В последующие дни возможно повышение температуры на 3-4°C: по ночам около 0°C, днем до +6 — +8°C.
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