В Кремле рассказали, как Путин защищается от коронавируса

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Президент России Владимир Путин предпринял дополнительные меры по защите от коронавируса, но при этом он продолжает свою работу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Речь идет о дополнительных превентивных мерах, те же самые санитарные меры и так далее, которые на постоянной основе нужно применять, особенно в условиях продолжающегося рабочего графика», — ответил Песков на вопрос, как изменилась жизнь президента с распространением инфекции.

Он отметил, что у российского лидера стало меньше публичных мероприятий, но работа продолжается в полном объеме.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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