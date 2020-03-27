Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на всю Россию
Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым распространить жесткие карантинные меры в Москве, принятые указом Собянина, на все регионы Российской Федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра.
«Вы знаете, что следующая неделя по решению президента будет нерабочей. В связи с этим считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области», — заявил Мишустин.
Также премьер призвал всех граждан России отказаться от развлечений и поездок в грядущую неделю и оставаться в своих домах.
«Без превентивных мер нам не обойтись, и продиктованы они не желанием в чем-то ограничить людей, а необходимостью сократить любые перемещения», — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
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