Число заражений коронавирусом в Южной Корее достигло 9332

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За минувшие сутки в Южной Корее подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом COVID-2019. Таким образом, число зараженных в стране достигло 9332.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на организацию Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) республики.

Как стало известно, жертвами инфекции с момента начала эпидемии стали 139 человек. При этом общее число излечившихся выросло до 4528.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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