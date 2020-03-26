В Госдуме разъяснили, кого ожидает наказание за нарушение карантина
Наказание за нарушение карантина не грозит гражданам старше 65 лет, находящимся на самоизоляции, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Штрафы предусмотрены для лиц, нарушивших режим самоизоляции после контакта с зараженными коронавирусом нового типа, пояснил Емельянов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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