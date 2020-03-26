Казахстан подтверждает первый случай смерти после заражения коронавирусом

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Первый случай летального исхода после заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Казахстане, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра информации и общественного развития страны Даурена Абаева.

«Сегодня от коронавируса скончалась гражданка Казахстана», – заявил министр.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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