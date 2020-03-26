ФСИН: в российских колониях и СИЗО нет заразившихся коронавирусом

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что в российских колониях и СИЗО никто не заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На сегодняшний день в следственных изоляторах Москвы, как и в других учреждениях уголовно-исполнительной системы, случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией нет», — подчеркнули в ФСИН.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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