В Индии число заразившихся коронавирусом достигло 649
В Индии коронавирусом заразились 649, умерли 13 человек, информирует министерство здравоохранения страны.
Сообщается, что 602 заболевших являются гражданами Индии, остальные — иностранцы.
Ранее премьер страны Нарендра Моди объявил о введении в стране трехнедельного карантина.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире жертвами коронавируса нового типа стали свыше 20 тысяч человек.
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