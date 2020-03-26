В Москве ожидается снег на следующей неделе

На следующей неделе в Москве ожидаются похолодание, облачность и снег. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, 30 и 31 марта ожидается выход южного циклона, в связи с чем в столице будет облачно, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега.

Температура воздуха понизится, она будет близка к климатической норме или чуть выше нее.

Метеоролог также отметила, что нынешняя теплая погода соответствует погоде середины апреля.

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