На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

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Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на востоке камчатского полуострова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую служба США.

По предварительным данным, эпицентр подземных толчков находился в 95 км к востоку от села Эссо в Быстринском районе. Очаг землетрясения находился на глубине 188 км.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

25 марта в Тихом океане был зарегистрирован ряд небольших афтершоков магнитудой от 4 до 5, а на Курилах была объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 в Тихом океане. Эпицентр землетрясения находился в 226 км от города Северо-Курильск и в 438 км от Петропавловска-Камчатского.

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