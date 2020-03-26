Число жертв коронавируса в США превысило 900 человек

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Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах достигло 62,8 тысячи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 1.00 мск, в США от коронавируса скончались 919 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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