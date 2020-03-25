Парк «Зарядье» в Москве закрыли для посещения

Директор парка «Зарядье» Иван Демидов написал в своем Instagram, что московский парк «Зарядье» закрыли для посещения.

«Друзья! Парк «Зарядье» закрыт! Берегите себя и своих близких! До встречи!» — написал Демидов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут на время следующей недели, которая объявлена нерабочей, из-за угрозы распространения коронавируса могут закрыть центральные парки, крупные торговые центры, а также кафе, рестораны и прочие предприятия общественного питания.