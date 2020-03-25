Неизвестные сообщили о «минировании» пяти самолетов в Шереметьево

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Неизвестные сообщили о «минировании» пяти самолетов, выполняющих рейсы через столицу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

«В Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» рейсов Новосибирск - Москва, Москва - Челябинск, Москва - Саранск, Иркутск - Москва, Тюмень - Москва», — заявил собеседник агентства.

В настоящее время два самолета благополучно приземлились. Специалисты проверили лайнеры и не нашли следов взрывных веществ и устройств. Три рейса все еще находятся в пути.

Регулярные оповещения аэропортов о якобы наличии на воздушных судах взрывных устройств начали поступать с 3 марта. За это время злоумышленники сообщили о «минировании» почти сотни рейсов.

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