Собянин приостановил бесплатный проезд в транспорте для людей старше 65 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение, согласно которому бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и людей с хроническими болезнями приостанавливается из-за распространения коронавируса.

Новые ограничения коснутся также студентов колледжей и вузов.

«Мера – непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек», — говорится в сообщении Собянина.

Ранее Собянин сообщил о новых мерах в связи с распространением коронавируса. Так, в ТРЦ должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки.

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