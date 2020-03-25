В Москве стоматологии будут оказывать только экстренную помощь

<img src="//img.gazeta.ru/files3/632/12798632/Depositphotos_74336999_l-2015-pic905-895x505-14309.jpg">

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стоматологические клиники переводятся на режим оказания помощи только в экстренных ситуациях. Об этом он сообщил на своем сайте.

«Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях», — говорится в сообщении мэра.

Соответствующий указ вступает в силу со среды, 25 марта.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин объявил о новых ограничительных мерах в Москве

— В Москве коронавирусом за сутки заразились 120 человек