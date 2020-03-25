В Москве стоматологии будут оказывать только экстренную помощь
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стоматологические клиники переводятся на режим оказания помощи только в экстренных ситуациях. Об этом он сообщил на своем сайте.
«Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях», — говорится в сообщении мэра.
Соответствующий указ вступает в силу со среды, 25 марта.
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