В Испании от коронавируса умерли больше зараженных, чем в Китае

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В Испании число жертв коронавируса превысило число погибших в Китае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Так, в Испании за прошедшие сутки погибли более 700 человек. Всего скончались 3434 заболевших.

Общее число зараженных достигло 47 610 человек, из них — 3166 пациентов находятся в тяжелом состоянии, выздоровели 5367.

В Китае, согласно официальным данным, жертвами коронавируса стали 3163 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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