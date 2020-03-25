В Иране коронавирусом за сутки заразились более 2,2 тысячи человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/719/13016719/2020-03-19T133816Z_264818130_RC2ZMF9E803K_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-ITALY-HOSPITAL-pic905-895x505-57671.jpg">

Советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде заявил, что в стране выявили более 2,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Со вчерашнего дня к сегодняшнему выявлено 2 206 новых случаев заражения коронавирусом», — сообщил чиновник. Он добавил, что от коронавируса скончались 143 человека за минувшие сутки.

Так, общее число зараженных в Иране достигло 27 017, выздоровели 9 625 человек, погибли 2 077.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Иране за сутки более 1,7 тысячи человек заразились коронавирусом