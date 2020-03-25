В Иране коронавирусом за сутки заразились более 2,2 тысячи человек
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Советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде заявил, что в стране выявили более 2,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом за сутки.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Со вчерашнего дня к сегодняшнему выявлено 2 206 новых случаев заражения коронавирусом», — сообщил чиновник. Он добавил, что от коронавируса скончались 143 человека за минувшие сутки.
Так, общее число зараженных в Иране достигло 27 017, выздоровели 9 625 человек, погибли 2 077.
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