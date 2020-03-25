Убийство при намеренном нарушении карантина в РФ могут приравнять к терроризму и диверсии

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Умышленное нарушение карантина, повлекшее за собой смерть, могут приравнять к терроризму, хулиганству или диверсии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству.

Проект закона об ужесточении ответственности за нарушение эпидемиологических норм внесен в Госдуму 25 марта.

Согласно документу, за нарушение карантина, повлекшее смерть двух и более лиц, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

«Если же имело место умышленное причинение смерти одному и более лиц в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия (статьи 205, 213, 281 УК РФ)», — заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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