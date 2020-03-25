Угроза цунами в Северо-Курильске снята

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Угроза цунами на Курилах, куда ранее после мощного землетрясения пришла волна цунами, снята. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя Сахалинского центра цунами.

Уточняется, что отбой по угрозе выпустили в 9.57 мск. В данный момент на территории Курил погодная обстановка спокойная.

Как пояснили в центре, предупреждения об угрозе продержали необходимое количество времени.

Также отмечается, что цунами казалось масштабным на фоне прилива и отлива, на самом же деле оно было небольшим.

До этого на Курилах была объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 в Тихом океане. Эпицентр землетрясения находился в 226 км от города Северо-Курильск и в 438 км от Петропавловска-Камчатского.

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