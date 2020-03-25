Еще пять человек вылечились от коронавируса в Москве
В Москве еще пять человек вылечились от коронавирусной инфекции, они выписаны из медицинского центра в Коммунарке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
По ее словам, среди выписавшихся пациентов нет пожилых людей. Все они недавно бывали в европейских странах.
Она добавила, что после выписки вылечившимся пациентам, которым необходимо оставаться под наблюдением, дали соответствующие рекомендации.
На данный момент всего в Москве вылечили от коронавируса 14 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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