В Москве в среду ожидается до +9°С

В Москве в среду, 25 марта, ожидается до +9°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +7°C до +9°C. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, скоростью 6-11 м/с.

Ночью температура опустится до -2°C — 0°C. Небольшая облачность, осадков не предвидится. Ветер сохранит западное направление, его скорость снизится до 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем и ночью составит 761 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.