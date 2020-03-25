Тревога цунами объявлена на Курилах из-за землетрясения
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Тревога цунами объявлена в Северо-Курильском районе Сахалинской области после мощного землетрясения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Сахалинский филиал Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
В Северо-Курильске во время землетрясения ощущались толчки силой 6 баллов, заявили в РАН. Там отметили, что в настоящее время проводится проверка зданий на повреждения.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Тихом океане рядом с Курильскими островами. Эпицентр землетрясения находился в 226 км от города Северо-Курильск и в 438 км от Петропавловска-Камчатского.
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