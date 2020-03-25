Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у Курильских островов
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Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано в Тихом океане рядом с Курильскими островами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Эпицентр землетрясения находился в 226 км от города Северо-Курильск и в 438 км от Петропавловска-Камчатского.
По данным РАН, подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском, их сила составляла около пяти баллов. Отмечается, что в помещениях раскачивалась мебель и падали предметы, люди выбегали на улицу.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент отсутствует.
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