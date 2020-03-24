В мире число заразившихся коронавирусом выросло вдвое за шесть дней
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В мире с 18 марта, то есть за шесть дней, число заразившихся увеличилось вдвое: с 200 до 400 тысяч, пишет ТАСС.
Всего в мире заразились 403 868, умер 18 221 человек, то есть 4,51%.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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