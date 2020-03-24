В МИД разъяснили поручение правительства о вывозе украинцев из России
В МИД объяснили, что украинцев будут вывозить из России только по их желанию, сообщает РИА «Новости».
Ведомство сделало подобное разъяснение в ответ на вопрос, не означает ли решение оперштаба депортацию граждан Украины.
Ранее российское правительство поручило Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ организовать транспортировку украинцев на родину и вывоз россиян из Украины на фоне распространения коронавируса.
В России на данный момент зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом, 22 человека вылечились, смертей нет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Операция Минтранса и ФСБ: россиян вывезут с Украины спецпоездом
— Региональным властям поручено закрыть развлекательные заведения из-за коронавируса
— «Срок исполнения – среда»: за побег с карантина будут наказывать