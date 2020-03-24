В МИД разъяснили поручение правительства о вывозе украинцев из России

В МИД объяснили, что украинцев будут вывозить из России только по их желанию, сообщает РИА «Новости».

Ведомство сделало подобное разъяснение в ответ на вопрос, не означает ли решение оперштаба депортацию граждан Украины.

Ранее российское правительство поручило Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ организовать транспортировку украинцев на родину и вывоз россиян из Украины на фоне распространения коронавируса.

В России на данный момент зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом, 22 человека вылечились, смертей нет.

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