Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Чечне

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В Чеченской республике врачи подтвердили первый случай заражения коронавирусом, пишет RG.RU.

Сообщается, что 47-летний мужчина недавно вернулся из Саудовской Аравии. Болезнь протекает легко, температура спала.

Все контактировавшие с ним изолированы и сдали анализы на коронавирус.

В России коронавирусом заразились 495 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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