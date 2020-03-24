Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Чечне

В Чеченской республике врачи подтвердили первый случай заражения коронавирусом, пишет RG.RU.

Сообщается, что 47-летний мужчина недавно вернулся из Саудовской Аравии. Болезнь протекает легко, температура спала.

Все контактировавшие с ним изолированы и сдали анализы на коронавирус.

В России коронавирусом заразились 495 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Региональным властям поручено закрыть развлекательные заведения из-за коронавируса

Власти могут задействовать санатории для лечения заболевших коронавирусом

Минэкономразвития предложило временно отменить проверки для бизнеса