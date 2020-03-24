Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Чечне
В Чеченской республике врачи подтвердили первый случай заражения коронавирусом, пишет RG.RU.
Сообщается, что 47-летний мужчина недавно вернулся из Саудовской Аравии. Болезнь протекает легко, температура спала.
Все контактировавшие с ним изолированы и сдали анализы на коронавирус.
В России коронавирусом заразились 495 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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