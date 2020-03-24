В РПЦ рассказали, когда храмы закроют из-за коронавируса

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В Русской православной церкви (РПЦ) назвали условие для закрытия храмов для прихожан из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия.

В письме говорится о том, что вопрос о введении ограничения на посещение храмов будет рассмотрен, когда российские власти примут аналогичное решение в отношении торговых центров, ресторанов, а также остановят общественный транспорт.

Также, если соответствующее предложение получат региональные епархии, то архиереям следует лично проработать вопрос с главами соответствующих регионов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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