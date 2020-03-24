Власти могут задействовать санатории для лечения заболевших коронавирусом
Роспотребнадзор рассмотрит возможность использования санаторно-курортных организаций, чтобы изолировать и лечить больных коронавирусом, сообщается на сайте правительства России.
Распоряжение было дано по итогам заседания оперштаба.
В России коронавирусом заразились 495 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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