Второй россиянин заразился коронавирусом на Кубе
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Положительный результат на заражение новым типом коронавируса COVID-19 показал тест россиянина, который находится на Кубе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав страны.
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31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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