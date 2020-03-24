Второй россиянин заразился коронавирусом на Кубе

Положительный результат на заражение новым типом коронавируса COVID-19 показал тест россиянина, который находится на Кубе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

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31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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