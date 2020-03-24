Мужчина сообщил врачам о коронавирусе у супруги после ссоры с женой

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Житель Свердловской области сообщил врачам о том, что его супруга якобы заражена новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так мужчина решил отомстить жене за произошедшую накануне бытовую ссору, которая произошла из-за возвращения супруга домой в нетрезвом состоянии.

В отношении жителя Тавды, который ранее привлекался к уголовной ответственности по разным статьям, сотрудниками полиции было заведено административное дело по статье «Заведомо ложный вызов скорой медицинской помощи» КоАП РФ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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